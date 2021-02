PEC Zwolle ondanks prachtgoal Saymak niet voorbij RKC

RKC nam al in de vierde minuut de leiding via Ahmed Touba; de Belg reageerde alert toen een vrije trap bleef hangen. Invaller Mustafa Saymak, in de rust in de ploeg gekomen voor Sam Kersten, maakte er twintig minuten voor tijd met een fraai schot van afstand 1-1 van.

Voor PEC, de nummer 13, is het het elfde gelijkspel in 21 duels. Geen club in de Eredivisie speelde vaker gelijk (FC Utrecht staat op tien gelijke spelen). De Zwollenaren wonnen vier keer, nummer 15 RKC heeft drie zeges.

