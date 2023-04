Premium Het beste van De Telegraaf

Bauke Mollema wil ’iets uit hoge hoed toveren’ in Amstel Gold Race

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Bauke Mollema Ⓒ ANP/HH

Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Bauke Mollema vele harten van wielerfans veroverde. In zijn bekende stijl, schokschouderend en zwoegend op zijn fiets, was hij lange tijd de belangrijkste rivaal om Chris Froome van zijn eerste Tour-zege te houden. Zijn erelijst is er één om je vingers bij af te likken, zeker voor een renner die niet gezegend is met het grootste wielertalent. De routinier (36) weet zelf maar al te goed dat hij zondag geen topfavoriet is in de Amstel Gold Race. „Maar ik heb wel zin om iets uit de hoge hoed te toveren.”