Komende maanden zullen uitwijzen hoe goed Nederlander echt is Waar staat Botic van de Zandschulp?

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

De komende maanden zal uitwijzen waar Botic van de Zandschulp staat. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Ondanks een duidelijke nederlaag in de derde ronde van de Australian Open tegen Daniil Medvedev (4-6, 4-6 en 2-6) verliet Botic van de Zandschulp zondag met een redelijk tevreden gevoel Australië. De Nederlander stopte zeven duels in zijn rugzak met ATP-ervaring. Van de Zandschulp is weer wat wijzer geworden, maar hoe goed hij nou werkelijk is, zullen de komende maanden moeten uitwijzen.