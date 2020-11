Video: Ongemak na gênante vraag aan Erling Braut Haaland

De 20-jarige goalgetter wist zich geen houding te geven toen een verslaggever hem vroeg hoe zijn nacht eruit zou zien. „Slaap je vanavond alleen?”

Haaland knipperde even met zijn oog. „Uuh, ja”, zo gaf hij met frisse tegenzin antwoord op de vraag.

„Je neemt geen meisje mee, hè? Want je hebt geen hattrick gemaakt”, ging de journalist verder, daarbij doelend op een eerdere opmerking van Haaland.

„Ze liggen in mijn bed en ik kan lekker met ze slapen. Er is niks beter dan scoren in het voetbal”, zo stelde hij november vorig jaar toen hij nog voor Red Bull Salzburg speelde en een handjevol hattricks had geproduceerd. „Ik heb nu vijf van die ballen in mijn bed, die zijn als mijn vriendinnen.”

Haaland had woensdagavond echter geen zin om zijn eerdere uitspraak aan te halen en met de grappig bedoelde vragen van de journalist mee te bewegen. „Nee, ik heb geen hattrick gemaakt, nee”, was zijn onderkoelde reactie.

In de studio van de CBS Sports wist oud-voetballer en analist Jamie Carragher niet wat hij meemaakte. Met plaatsvervangende schaamte dook hij weg. „Ik dacht dat dit fout ging aflopen”, kraamde de Engelsman nog uit.