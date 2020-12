Vrouwen Ajax verweren zich kranig tegen Bayern München

Op De Toekomst slaagde de ploeg van trainer Danny Schenkel erin om Bayern München tot de rust op 0-0 te houden. In de tweede helft zag het enkele foutjes worden afgestraft, waardoor uiteindelijk met 1-3 werd verloren.

Oranje-international Lineth Beerensteyn deed negentig minuten mee bij Bayern, dat in de Duitse competitie na tien duels fier aan kop gaat. De bezoekers namen in de tweede helft via een eigen doelpunt van Ajax-verdediger Kay-Lee de Sanders en een treffer van Sydney Lohmann een 0-2 voorsprong.

Ajacied Jonna van der Velde zorgde ervoor dat Bayern voor het eerst dit seizoen een veldgoal moest incasseren. In de slotfase tilde Simone Laudehr de marge alsnog naar twee doelpunten verschil, waardoor de krans groot is dat de Ajax Vrouwen net als hun mannelijke collega's na de winter ontbreken in de Champions League.

De return vindt volgende week woensdag plaats.