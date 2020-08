Hans Ruggenberg Ⓒ Telegraaf

Vooraan in de rij stond de Internationale Wielrenunie (UCI) om Dylan Groenewegen als zondebok aan te wijzen. „Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.”