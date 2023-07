Familie Wout Poels in tranen na winst Tour-etappe: 'Wat een dag!'

Meerlo/Blitterswijck - Niet alleen Wout Poels zelf liet zondagmiddag een traantje nadat hij in Saint-Gervais Mont Blanc als winnaar van de vijftiende etappe van de Tour over de finish was gekomen. Duizend kilometer noordelijker in Meerlo hield ook zijn oom René het niet droog.

Oom René, moeder Wilhelmien en broer Norbert Poels (vlnr op de voorgrond) beeldbellen op het terras in Blitterwijck met Wout Poels. Ⓒ Laurens Eggen