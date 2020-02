Denzel Dumfries vindt tweede plaats PSV onrealistisch

„We willen zo hoog mogelijk eindigen. Maar tweede worden is nu wel heel lastig, daar moeten we realistisch in zijn”, zei hij na de nederlaag van 1-0 bij koploper Ajax. „We hebben onze doelstelling dit seizoen helaas al een paar keer aan moeten passen.”

PSV staat na zondag veertien punten achter op koploper Ajax en elf op nummer twee AZ. De Eindhovenaren wonnen eind september voor het laatst een competitiewedstrijd buiten het eigen stadion. De slechte resultaten hebben voor enorme onrust gezorgd bij PSV, waar het normaal gesproken zo rustig is.

„Je probeert je zoveel mogelijk van de huidige onrust af te sluiten. Ik sta hier elke week op deze manier. Op een gegeven moment ben je dat ook wel zat. Maar ik laat mijn hoofd niet hangen. Ik probeer er het beste van te maken, me te focussen en aanknopingspunten te zoeken”, aldus Dumfries. „Ik kan wel boos worden. Maar als ik in woede uitbarst, benadeel ik denk ik de groep.”

Naar voren

Nick Viergever was zondag ook kritisch over het spel van PSV. „De eerste helft hebben we de bal geen enkele keer drie maal naar elkaar overgespeeld. Dan wordt het lastig, dan wordt het moeilijk om te scoren”, zei de verdediger.

„Je blijft in de wedstrijd, want Ajax was ook niet groots”, vond Viergever. „Zij creëerden wel veel dreiging rond de zestien, veel mogelijkheden. We zaten er elke keer goed bij.”

PSV wist in de omschakeling niet toe te slaan, de Eindhovenaren kregen geen enkele serieuze kans. „We werken allemaal keihard voor elkaar. Daar ligt het niet aan. Maar aan de bal zullen we het beter moeten doen, de lef en durf moeten hebben om vooruit te voetballen. Dat hadden we niet.”