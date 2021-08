Steeplechaserloopster Irene van der Reijken baalt van stommiteit: ’M’n veter ging los’

Sport

Marit Bouwmeester zeilt naar brons na lastige start

Marit Bouwmeester is er niet in geslaagd om haar olympische titel in de Laser Radial-klasse te prolongeren. De 33-jarige zeilster, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog de hoogste trede van het ereschavot mocht beklimmen, was zondag tijdens de ongemeen spannende medalrace voor de kust van het ...