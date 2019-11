Gridstraf voor Leclerc in Brazilië

Aangezien Leclerc het toegestane aantal motoren dit seizoen al heeft verbruikt, wordt hij na de kwalificatie een aantal plekken naar achteren gezet. De 22-jarige coureur uit Monaco veroverde dit seizoen al zeven keer pole position.

Leclerc, bezig aan zijn eerste jaar bij Ferrari, won de Grands Prix van België en Italië. De Monegask staat met 249 punten op de derde plaats in de WK-stand, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Hamilton verzekerde zich twee weken geleden in de Verenigde Staten al van titelprolongatie.

Leclerc moest in Austin een oude motor laten inbouwen in zijn Ferrari, nadat hij was stilgevallen in de laatste vrije training. Voor de komende race in Sao Paulo krijgt hij de beschikking over een nieuwe krachtbron. „We moeten daarmee weer terug kunnen komen op ons niveau”, zei teambaas Mattia Binotto, na „een frustrerend weekend” in de VS.

