Liverpool na zinderende penaltyreeks winnaar League Cup

Liverpool kreeg vlak voor de aftrap een domper te verwerken toen Thiago tijdens de warming-up geblesseerd raakte. Klopp moest daarom gedwongen Naby Keita in de basis laten starten. Bij Chelsea ontbrak Hakim Ziyech in de wedstrijdselectie. De voormalig speler van Ajax raakte afgelopen dinsdag geblesseerd in de gewonnen Champions League-clash met Lille (2-0). Dat was een flinke domper, want de 28-jarige voetballer lijkt juist zijn draai in Engeland te hebben gevonden.

Er was de afgelopen dagen veel onrust rond de eigenaar van The Blues vanwege de schrijnende situatie in Oekraïne. Roman Abramovich liet daarop zaterdagavond in een verklaring weten een stap terug te doen. De Russische eigenaar en miljardair was daarmee mogelijke sancties tegen hem voor in het Verenigd Koninkrijk. Zondagochtend betoog Chelsea steun aan de mensen in Oekraïne.

In de vermakelijke eerste helft, waarin het tempo hoog lag, blonken vooral de keepers uit. Chelsea kreeg na vijf minuten een gigantische kans om de score te openen toen Christian Pulisic de bal enkel nog hoefde binnen te lopen. Met een katachtige reflex hield Caoimhin Kelleher zijn ploeg echter op de been. Dat deed aan de andere kant Édouard Mendy ook na een half uur toen hij Sadio Mané van scoren afhield.

Afgekeurde goal

Ruim twintig minuten voor tijd dacht Liverpool op voorsprong te komen. Vlak nadat nog Mohamed Salah een gigantische kans om zeep had geholpen, kon Joël Matip het leer tegen de touwen koppen na goed doorkoppen van Mané. De VAR oordeelde echter dat Virgil van Dijk met een voetje buitenspel stond, daar ging de scheidsrechter in mee en dus ging er een streep door de goal.

Liverpool was in de slotfase een aantal keer heel dicht bij de voorsprong, maar keer op keer lag de uitblinkende Mendy in de weg. In de blessuretijd was opeens Chelsea weer heel dicht bij de winnende, maar ook Kelleher liet zich weer zien met een fantastische redding. Dat het duel na de reguliere speeltijd nog niet was beslist, was overigens niet geheel verrassend. Ook twee keer eerder dit seizoen in de Premier League stond er na negentig minuten een gelijke stand op het scorebord.

Verlenging

Ook na het eerste deel van de verlenging stond de brilstand nog op het scorebord. Invaller Romelu Lukaku dacht wel te scoren, maar ook zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In het tweede deel van de verlenging was het weer raak. Ook een goal van Kai Havertz werd afgekeurd wegens buitenspel.

Kepa komt in de ploeg voor Mendy. Ⓒ ANP/HH

Met nog één minuut op de klok zorgde Thomas Tuchel voor een opzienbarende wissel met een ’Van Gaaltje’, Hij stuurde Kepa naar de kleedkamer om zijn spullen te halen en bracht hem binnen de lijnen voor Edouard Mendy in aanloop naar de strafschoppen. Daarmee kopieerde hij het foefje van Louis van Gaal, die tijdens het WK 2014 hetzelfde deed met Jasper Cillessen en Tim Krul. Het was overigens niet de eerste keer dat Tuchel dit deed. Ook in de finale van de Super Cup bracht hij vlak voor de penaltyreeks Kepa in de ploeg.

Kepa mist

Hoewel de keepers in de reguliere speeltijd een verpletterende indruk maakten, speelden ze in de penaltyreeks lange tijd geen rol van betekenis. Na twintig rake strafschoppen moesten de keepers zelf achter de bal gaan staan. Kelleher schoot onberispelijk raak en toen was het woord aan Kepa. Maar uitgerekend hij miste.