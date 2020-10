Max Verstappen derde tijdens ’aftasttraining’

Valtteri Bottas noteerde de snelste tijd in de Portugese zon: 1.18,410. Hij was daarmee ruim drie tienden van een seconde sneller dan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Verstappen was op zijn beurt acht tienden langzamer dan Bottas. Charles Leclerc (Ferrari) noteerde de vierde tijd.

Op het nieuwe asfalt in Portugal was het voor veel coureurs zoeken naar grip. Verstappen spinde aan het begin van de training en stond vervolgens een tijdje binnen, nadat hij klaagde over de set-up van zijn auto. Na het nodige gesleutel kwam hij weer naar buiten. Zijn Red Bull-teamgenoot Alexander Albon (vijfde tijd) noemde de RB16 niet stabiel in de langzame bochten.

Voor de coureurs is het ook oppassen geblazen in bocht 1 en 4 wat de zogeheten track limits betreft. Veel rondetijden werden tijdens de eerste training geschrapt, omdat rijders in de genoemde bochten te ver buiten de baan terecht kwamen. Ook hadden bijvoorbeeld Bottas en Hamilton aan het einde van de training last van ’graining’ op hun banden, die niet op de ideale temperatuur waren.

