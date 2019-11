Advocaat als een kind zo blij na zege Feyenoord

„Ja, ik voel nu eenmaal mee met de spelers”, sprak de opvolger van de opgestapte Jaap Stam bij FOX Sports met een glimlach.

„Je moet niet vergeten dat deze ploeg van ver komt. Na elf duels had Feyenoord pas veertien punten. En in deze wedstrijd kwamen we heel snel op een achterstand van 0-2. Het doet me dan gewoon veel plezier als we in de 85e minuut toch nog 3-2 weten te maken.”

Advocaat deelde een compliment aan zijn ploeg uit voor de manier van spelen in de tweede helft. „Het was leuk om naar te kijken, we hielden RKC voortdurend onder druk. Natuurlijk hadden we het duel veel eerder moeten beslissen. Maar we bleven zoeken naar de winnende treffer en die heeft de ploeg verdiend afdwongen.”

Advocaat bekende wel dat hij na twintig minuten bij een stand van 0-2 nog grote twijfels had. „Wat gebeurt hier?, dacht ik. We lieten onszelf verdedigend wel heel erg makkelijk wegzetten. Gelukkig hebben we daarna alsnog uitstekend gespeeld.”

Bekijk ook: Feyenoord met hangen en wurgen langs RKC