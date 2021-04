Foden bezorgt City in slotminuut winst op Dortmund

Kevin De Bruyne profiteerde na een kleine twintig minuten optimaal van een foute pass van Emre Can. De Belg stoomde op richting het vijandelijke doel, speelde Phil Foden op links aan en diens voorzet kwam weer terecht bij Riyad Mahrez. De Algerijn bewaarde het overzicht en stelde de Belg in staat de 1-0 binnen te schieten.

Geen penalty

Vanaf de reserevebank zag Nathan Aké hoe zijn ploeg nog voor rust een strafschop leek te krijgen, na een vermeende overtreding van Can op Rodri. Na het terugkijken van de beelden kwam de scheidsrechter Ovidiu Hategan terug op zijn beslissing en haalde de bal weg van de stip.

Tien minuten voor rust leken de Duitsers op gelijke hoogte te komen na een afgrijselijke fout van City-doelman Ederson Soares. Na een mislukte aanname plukte Jude Bellingham de bal van zijn voet en schoof het leer binnen. De goal werd echter geannuleerd omdat de situatie werd uitgelegd als een overtreding van Bellingham.

Diep in de tweede helft kwam de gelijkmaker alsnog op het scorebord via Marco Reus, waardoor de Duitsers met een resultaat terug naar huis leken te gaan. Foden stak daar in de slotminuut een stokje voor, door de 2-1 te maken.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League