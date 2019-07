Kruijswijk blinkt uit: ’De ploeg was zó goed!’

Hij vervolgt tegenover de NOS: „Ik moest ze tot kalmte manen. George (Bennett, red.) ging volle bak. Dat hou ik ook niet vol joh. Ik zei: ’even inhouden’.”

Kruijswijk is onder de indruk van zijn ploeg Jumbo-Visma. „Het was daarna even wachten, ademhalen tot de laatste 500 meter. Ik ben blij dat ik goed gefinisht ben. De ploeg was zo goed. We zitten gewoon met drie man hier nog op de Tourmalet.”

De Nederlandse kopman weet dat het er nu echt om gaat spannen. „Ik ga nu elke dag maximaal alles geven. Als ik zo rij, komt het goed. Ik moet deze lijn gewoon doortrekken. Ik heb defintief vertrouwen dat ik mee kan doen voor een plek op het podium.”

Hij verwachtte niet dat Geraint Thomas moest lossen. „Je verwacht dat hij hier de man zou zijn en niet Bernal. De Tourmalet is gewoon een akelig ding. En dan zie je ook nog Alaphilippe in het geel voorbijkomen. Toen dacht ik wel: hey, dat is niet goed.”

