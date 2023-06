VIDEO Promotie pijnstiller mislukt: Conor McGregor mept mascotte knock-out

Burnie, de mascotte van het Amerikaanse basketbalteam Miami Heat had zich voor de gelegenheid uitgedost met oversized bokshandschoenen en een gewaad dat leek op een rekwisiet uit één van de negen Rocky-films. Het plan was dat de mascotte tijdens de pauze van de finale van de NBA-play-offs tussen de Denver Nuggets en de Miami Heat, ging schaduwboksen met MMA-ster Conor McGregor. De Ierse kooivechter kwam er een pijnstillende spray promoten.

Na de rake klappen snellen medewerkers van het promotieteam Burnie onmiddellijk te hulp. Terwijl McGregor de neergetelde mascotte bespuit met zijn pijnstillende spray, slepen de medewerkers Burnie aan zijn voeten van het veld.

Medische hulp

De man in het pak van Burnie moest medische hulp krijgen. Naar verluidt had de pijnstillende spray niet geholpen, en gaf de dokter de man pijnstillers die niet afkomstig waren van de sponsor.

Achteraf verklaarde McGregor, die uitgejouwd werd door de basketbalfans, dat het „een ongelukje” was. Dana White, de topman van de UFC (de grootste MMA-competitie ter wereld), nam het na het incident op voor McGregor. „Als ik een mascotte was, zou ik geen professionele vechter tegen mij laten vechten. Dat lijkt me niet echt slim om te doen.”

Bekijk hieronder de beelden.