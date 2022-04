Premium Het beste van De Telegraaf

Giovanni van Bronckhorst jaagt op onvergetelijke Europa League-winst

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Rangers-manager Giovanni van Bronckhorst maakt een dolletje met zijn speler James Tavernier. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De Schotse landstitel lijkt een moeilijk verhaal te worden voor Giovanni van Bronckhorst, maar er is nóg een ultieme manier om zijn eerste seizoen als manager van Rangers FC onvergetelijk te maken. De oud-trainer van Feyenoord staat vanavond om 21.00 uur met de Schotse topclub in de halve finale van de Europa League, waarin RB Leipzig in Duitsland de tegenstander is op weg naar de finale in Sevilla.