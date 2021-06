Live EK: Zweden en Slowaken vergeten te voetballen

EK voetbal

EK-nieuws: Italië met rouwbanden vanwege overlijden Giampiero Boniperti (92)

Het EK voetbal is losgebarsten! De eerste groepswedstrijden zijn achter de rug en ook Oranje is al in actie gekomen. De formatie van Frank de Boer heeft na een zwaarbevochten zege op Oekraïne de eerste drie punten in de pocket. Nederland speelt op 17 juni in Amsterdam zijn tweede wedstrijd tegen Oos...