BinckBank Tour: Ganna snelste in Den Haag

De 23-jarige renner van Team Ineos legde het parcours over 8,3 kilometer af in 9 minuten en 16 seconden. Zijn landgenoot Edoardo Affini werd op 5 tellen tweede. Jos van Emden, de Nederlands kampioen tijdrijden, eindigde als derde op 8 seconden van Ganna.

Klassementsleider Tim Wellens zette de tiende tijd neer. De Belgische renner van Lotto Soudal gaf 20 seconden toe op de Italiaanse winnaar. Wellens behield de leiderstrui en kan zondag in de slotrit door de Vlaamse Ardennen zijn derde eindzege in de etappekoers door Nederland en België veiligstellen. De 28-jarige Belg zegevierde in 2014 en 2015 in de WorldTour-wedstrijd die toen nog de Eneco Tour heette.