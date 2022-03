Premium Het beste van De Telegraaf

Franse media halen hard uit naar falend PSG: ’Gekruisigd door Benzema’

Door onze Telesportredactie

Gianluigi Donnarumma was de schlemiel van de avond. Ⓒ ANP/HH

Hoewel de UEFA zeer te spreken is over Danny Makkelie en de Nederlander na afloop van Real Madrid-PSG werd bedolven onder de complimenten, wijzen de vingers in het kamp van PSG een dag na de uitschakeling massaal naar de Nederlandse scheidsrechter. De Franse media, daarentegen, laken vooral het spel van de Parijzenaars en steken hun kritiek niet onder stoelen of banken.