Voorzitter La Liga: „Wij gaan het seizoen uitspelen”

Dat zegt Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, in gesprek met de Spaanse radiozender Cadena COPE. Ook hij weet dat Spanje momenteel hard getroffen wordt door COVID-19, net zoals de rest van Europa. Daarom wil de Spanjaard graag samenwerken. „Ik ben ervan overtuigd dat wij het seizoen gaan afmaken”, zegt hij. „In samenspraak met andere competities proberen wij alle data op een lijn te krijgen.”

En dan is er ook niet het Europees Kampioenschap, waar de UEFA aankomende dinsdag een besluit over gaat nemen. „Wij wachten af wat er daar besloten wordt”, zegt Tebas. „Mocht het EK verplaatst worden, dan moeten wij snel kijken of wij de competities af kunnen maken. Zo niet, dan hebben we een groot probleem.”

Tebas wil graag wil voetballen, maar weet dat er momenteel belangrijkere zaken in de wereld gaande zijn. „Eerst moeten wij met z’n allen gezond worden. Dat is het belangrijkste.” De voorzitter stelt de clubs nog even gerust. „Als de competitie niet uitgespeeld kan worden zal voor iedereen het inkomen een stuk lager zijn. Ook voor de grote clubs, die hebben het ook zwaar. Wij gaan alles analyseren en de teams kunnen dan een financiële compensatie verwachten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het seizoen uitgespeeld zal worden.”