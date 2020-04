’Kwart minder salaris voor voetballers in Premier League’

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock riep eerder donderdag de voetballers uit de Premier League op een bijdrage te leveren aan de kosten die de bestrijding van het coronavirus met zich meebrengt. „Het eerste wat de spelers nu kunnen doen is een deel van hun salaris voor dit goede doel inleveren.”

De Britse sportminister Matt Hancock vraagt de topvoetballers een financiële bijdrage voor de bestrijding van corona. Ⓒ EPA

Dat kunnen ze bijvoorbeeld binnen hun eigen club doen. Hancock: „Je ziet bij de grote verenigingen dat ’gewone’ medewerkers naar huis worden gestuurd. De spelers zouden er mede voor kunnen zorgen dat deze mensen in elk geval hun salaris krijgen doorbetaald, tot er weer betere tijden aanbreken.”

Iedereen in deze tijd moet offers brengen, aldus de minister. „Op mijn eigen vakgebied, de volksgezondheid, hebben mensen letterlijk hun leven gegeven om anderen te redden. Een hogere prijs is er niet. We moeten het nu allemaal samen doen.”