Minister wil financieel offer van voetballers in Premier League

Dat kunnen ze bijvoorbeeld binnen hun eigen club doen. Hancock: „Je ziet bij de grote verenigingen dat ’gewone’ medewerkers naar huis worden gestuurd. De spelers zouden er mede voor kunnen zorgen dat deze mensen in elk geval hun salaris krijgen doorbetaald, tot er weer betere tijden aanbreken.”

Iedereen in deze tijd moet offers brengen, aldus de minister. „Op mijn eigen vakgebied, de volksgezondheid, hebben mensen letterlijk hun leven gegeven om anderen te redden. Een hogere prijs is er niet. We moeten het nu allemaal samen doen.”