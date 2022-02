Ook Niek van der Velden eindigt als zesde in finale Big Air

Van der Velden begon met een sprong 83.75 en voegde daarin de tweede run 78.25 aan toe. Na twee runs bezette de 21-jarige Nederlander daarmee de derde plek in de tussenstand, maar omdat een aantal topfavorieten de eerste sprong had verpest, was een bronzen plak allerminst zeker. In zijn laatste sprong ging de Nederlander er vol voor, maar bij de landing ging het mis.

Van der Velden hoopte in Peking op revanche. Hij kwam vier jaar geleden in Pyeongchang niet in actie op de Big Air en de slopestyle, omdat hij in de aanloop een nare val maakte en een gecompliceerde armbreuk opliep.

Van der Velden in actie. Ⓒ REUTERS

Eerder op de ochtend (Nederlandse tijd) eindigde bij de vrouwen ook Melissa Peperkamp knap als zesde.