Marit Bouwmeester: ’Ik sta altijd paraat!’

Marit Bouwmeester: „De wind gaat hier alle kanten op, er is geen peil op te trekken. Daardoor zie je erg veel wisselende scores.” Ⓒ FOTO ANP/HH

ENOSHIMA - Marit Bouwmeester bereidde zich jarenlang tot in het extreme voor op de Zomerspelen van Tokio, maar ze had niet kunnen voorzien dat de eerste dag van haar olympisch toernooi zó teleurstellend zou verlopen. De 33-jarige topzeilster knokte zich de afgelopen twee dagen uitstekend terug naar de derde plek in het klassement, maar kan zich geen fouten meer permitteren op weg naar haar ultieme doel: titelprolongatie in de Laser Radial-klasse.