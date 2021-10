Premium Het beste van De Telegraaf

Wielerlegende voltooit gouden trilogie met Amy Pieters op WK Weergaloos afscheid Kirsten Wild na ’zwaarste kilometers ooit’

ROUBAIX - ’Als je wint, is de pijn minder’. Het wordt vaker in de topsport geroepen, maar daar zal de 39-jarige Kirsten Wild het na haar allerlaatste koppelkoers niet mee eens zijn. Ze ging dieper dan ooit. Vechtend tegen het melkzuur in haar benen, die eigenlijk al dertig ronden voor het einde niet meer wilden ronddraaien. Toch wist ze energiebronnen aan te wenden die ze niet kende, om op weergaloze wijze afscheid te nemen met een wereldtitel. Met dank aan haar onverslijtbare maatje Amy Pieters.