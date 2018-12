Ster ZLM Toer geannuleerd

Voorzitter Anton Ganzeboom van de organisatie schrijft: "Met een plaats waren bindende afspraken gemaakt en met de andere bevonden de onderhandelingen zich in de fase van de laatste details uitwerken. Wij moeten constateren dat de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, dit jaar voor ons de grote spelbreker zijn geweest. Ondanks intensieve pogingen om alternatieven te vinden moeten we erkennen dat dit niet is gelukt. Het ontbreken van de start- en finishplaatsen etappeplaatsen maakt ook dat we financieel gezien niet in staat om het evenement te organiseren. De inkomsten uit etappeplaatsen maken een substantieel deel uit van de begroting van het evenement."

Ook een samenwerking met een externe partij om toch nog op korte termijn de etappeplaatsen te vinden heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. "Verder zoeken naar start- en finishplaatsen was in deze fase, twee maanden voor het evenement, geen optie meer", vervolgt Ganzeboom. "De voorbereidingstijd om een kwalitatief verantwoord, en veilig evenement te organiseren en de benodigde vergunningen en ontheffingen voor het houden van een wedstrijd te krijgen is gewoonweg te kort. Het bestuur van Stichting Wielerbelang Schijndel richt zich nu op 2019. We willen dan op een krachtige manier terugkomen."