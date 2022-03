Het blijft rommelen rond Luis Tavares: onzekerheid rond clash tegen Tarik Khbabez

Enfusion plaatste donderdagmiddag op social media een aankondiging van de partij en Tavares liet in een interview met deze krant weten dat hij ’ja’ had gezegd tegen een aanbod om tegen Khbabez te vechten. Ook de Haagse Marokkaan was naar verluidt al mondeling akkoord.

Glory spreekt echter tegen dat er ooit een klap op de partij is gegeven. ,,Het enige tot nu toe bevestigde gevecht voor Glory Rivals is Harut Grigorian versus Endy Semeleer. Glory publiceert de komende weken meer gevechten. We kunnen geen statement geven over Khbabez versus Tavares, omdat dit gevecht nooit door ons is bevestigd.”

Enfusion, dat de digitale posters voor de partij offline heeft gehaald, stelt in een reactie dat er sprake is geweest van ‘miscommunicatie’. Het is onduidelijk of de partij volledig is afgeschoten of dat er later alsnog een akkoord wordt gegeven.