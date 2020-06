Bayern München geeft Bosz’ Leverkusen flinke draai om de oren

De middag in Leverkusen begon nog wel zo goed voor de thuisclub, die na tien minuten door Lucas Alario aan de leiding kwam. De aanvaller werd weggestuurd door Julian Baumgartlinger en klopte (hoewel hij de bal verkeerd raakte) doelman Manuel Neuer in de korte hoek.

Persoonlijke fouten

Maar de nummer 1 van de Bundesliga raakte niet onder de indruk van de achterstand en kwam na een klein half uur op gelijke hoogte. Moussa Diaby verspeelde de bal net over de middenlijn waar het echt niet kon, waarna Leon Goretzka Kingsley Coman wegstuurde. De Fransman rondde feilloos af.

En tot zijn afgrijzen zag Bosz hoe zijn ploeg door slap en weifelend optreden nog voor rust een 1-3 achterstand opliep. Eerst had doelman Lukas Hradecky geen antwoord op een schot van Goretzka, en kort daarop twijfelde de goalie of hij moest uitkomen na een diepe bal van Joshua Kimmich. Serge Gnabry twijfelde niet en rondde feilloos af.

Lewandowski pikt goaltje mee

Vanaf de tribune zagen de geblesseerden Kai Havertz en Daley Sinkgraven toe hoe hun ploeggenoten in de tweede helft geen vuist meer konden maken. Robert Lewandowski kopte op aangeven van Thomas Müller (nadat Edmond Tapsoba de bal knullig had ingeleverd) de vierde Beierse treffer tegen de touwen. In de slotminuten deed Florian Wirtz op fraaie wijze nog iets terug namens de thuisclub, Joshua Zirkzee kreeg geen minuten bij Bayern.

Door de nederlaag verzuimde Leverkusen concurrent Borussia Mönchengladbach (dat vrijdagavond al verloor) te passeren en blijft het vijfde. Concurrent RB Leipzig moest in ondertal twee minuten in blessuretijd de gelijkmaker slikken tegen Paderborn (1-1), waardoor Leipzig ’maar’ een punt uitliep op Leverkusen. Bayern staat door de overwinning liefst tien punten voor op Borussia Dortmund, dat later zaterdagavond nog in actie komt.

Dost ziet landgenoten met volle buit vertrekken uit Frankfurt

Bas Dost ging als basisspeler van Eintracht Frankfurt op eigen veld met 0-2 onderuit tegen het Nederlands getinte FSV Mainz 05. Dost werd in de rust gewisseld, Jonathan de Guzman mocht tien minuten voor tijd invallen. Bij Mainz speelde Jermiah St. Juste het hele duel, Jean-Paul Boëtius en Jeffrey Bruma kwamen niet van de bank af. Een belangrijke zege voor Mainz in de strijd tegen degradatie.

Alfred Schreuder stond met Hoffenheim tot diep in de tweede helft voor bij Fortuna Düsseldorf, maar kon de voorsprong niet vasthouden. Een strafschop van Rouwen Hennings zorgde een kwartier voor tijd voor de 2-2 eindstand. Melayro Bogarde viel vijf minuten voor tijd in.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga