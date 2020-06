Darius van Driel Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Waar er vanaf vandaag weer gegolft wordt op de Amerikaanse PGA Tour, zitten de spelers van de European Tour in de wachtkamer. Op 22 juli staat de herstart gepland met een Brits zesluik, waar nog veel vraagtekens over zijn. Het is voor onder anderen Joost Luiten, Darius van Driel, Lars van Meijel en Wil Besseling wikken en wegen over wat te doen.