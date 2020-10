Snookergrootheid Ronnie O’Sullivan wil dat fans wegblijven

In Engelse media suggereert hij zelfs dat hij het wereldkampioenschappen in 2021 aan zich voorbij zou laten gaan als het publiek terugkeert naar The Crucible Theatre in Sheffield. In augustus veroverde hij zijn zesde wereldtitel door in de finale Kyren Wilson met 18-8 te verslaan.

The Rocket trok zich dit jaar verrassend terug uit de Masters en zei dat hij simpelweg niet wilde spelen om de mediaverplichtingen en de verzoeken voor tickets voor dit evenement in Londen te ontlopen.

"Ik kon het theater in Sheffield gewoon in en uit lopen en ik heb me daar nog nooit zo ontspannen gevoeld"

Zijn fans hadden de hoop dat zijn bevlieging, om grote toernooien als de Masters uit zijn agenda te schrappen, slechts eenmalig was, maar de 44-jarige snookerprof zal misschien nooit meer terugkeren naar dit evenement, dat hij in het verleden als enige speler zeven keer heeft gewonnen en één van de Triple Crown toernooien is.

O’Sullivan behaalde dit jaar zijn zesde titel voor een zeer beperkt aantal toeschouwers in de Crucible en zegt vastbesloten te zijn om grote evenementen met publiek uit zijn agenda te schrappen. ,,Bij het wereldkampioenschap dit jaar waren er geen bezoekers, geen gasten en er stond ook niemand bij de podiumuitgang om een handtekening of een foto te vragen. Ik kon het theater in Sheffield gewoon in en uit lopen en ik heb me daar nog nooit zo ontspannen gevoeld', vertelde O'Sullivan.

,,Het is niet het spel zelf waarom ik liever niet meer in toernooien met veel publiek wil spelen, het was het spul dat bepaalde toernooien omringt wat mij tegenstaat. Dat was de reden dat ik niet in de Masters heb gespeeld, want het is daar een enorm circus,” aldus The Rocket.