Frank de Boer ziet belangrijke rol voor Ruud van Nistelrooij

„We zijn geen topfavoriet”, stelt de bondscoach van Oranje. „Dan denk ik aan België, Frankrijk en Spanje. Portugal kan ook een sterk elftal op de mat brengen en dan heb je ook nog Duitsland, Engeland en Italië. We gaan voor het hoogste, maar alles meer dan een halve finale is meegenomen.”

De Boer, sinds zaterdag 51 jaar oud, begint komende maandag met veertien internationals aan de voorbereiding op de Europese eindronde die van 11 juni tot en met 11 juli in 11 steden en 11 landen wordt gehouden.

Volgende week woensdag, na drie dagen trainen, vertelt De Boer welke acht spelers hij uit zijn voorselectie van 34 internationals schrapt. „Ik heb de meeste namen in mijn hoofd, het gaat nog om vier of vijf spelers”, vertelt de bondscoach die volgende week vrijdag een duidelijke boodschap heeft als alle beschikbare internationals zich verzamelen in Zeist.

Oranje won op het EK 2008 van Italië, Frankrijk en Roemenië, maar werd in de kwartfinale - ondanks een goal van Ruud van Nistelrooij - uitgeschakeld door het Rusland van Guus Hiddink. Ⓒ HH/ANP

„Als staflid heb ik tijdens het WK van 2010 geleerd hoe belangrijk het is om een doel te hebben”, vertelt hij. „Daar moet continu de focus op liggen. Dus niet bezig zijn met randzaken maar je anderhalve maand helemaal toewijden. Constant rekening houden waarmee je bezig bent. Ik kan daar Ruud ook in gebruiken”, zegt hij over zijn assistent Van Nistelrooij. „In 2008 speelde Oranje drie fantastische poulewedstrijden op het EK”, doelt De Boer op memorabele duels met Frankrijk en Italië. „Maar tegen Rusland was de focus even weg. En over was het EK.”

De poule van het Nederlands elftal op het komende EK is een stuk eenvoudiger dan 13 jaar geleden op de eindronde in Zwitserland en Oostenrijk met tegenstanders als Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).