Topschaatsers stranden in Calgary

Het is wachten geblazen in Calgary. Ⓒ De Telegraaf

CALGARY - Delta Airlines kan het voorlopig schudden bij de internationale schaatsfamilie. Net klaar met de World Cup in Calgary is het bijna voltallige peloton hardrijders gereed om met de vlieger van de Amerikaanse maatschappij af te zakken naar Salt Lake City. Totdat er in het volgeboekte toestel het geluid van een krakende intercom is te horen. „We hebben een probleem: er is geen piloot. We wachten op een vervanger, en ondertussen moet er een deur worden gerepareerd. We houden u op de hoogte…”