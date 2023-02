Ruud van Nistelrooy: ’Dan kun je trucs uithalen, dat zagen we tegen Argentinië’

„Ik loop niet te verkopen, dat we dat even gaan flikken. Maar ik loop wel te verkopen dat we de beste versie van onszelf gaan zijn. We gaan kijken wat mogelijk is”, aldus de PSV-trainer, die geen moment heeft overwogen om gezien het vrij kansloze verhaal enkele spelers rust te gunnen met het oog op de belangrijke thuiswedstijd tegen FC Twente zondag. „Dat is totaal niet aan de orde. We willen morgenavond én zondag het beste van onszelf laten zien.”

Voortekenen niet goed

De voortekenen zijn weinig positief. In 35 eerdere Europese ontmoetingen met een Spaanse tegenstander heeft PSV pas vijfmaal gewonnen. En slechts éénmaal is het gelukt om met drie doelpunten verschil te winnen, iets wat nodig is om een verlenging uit de strijd te slepen. Dat was in 1978, toen PSV met 3-0 won van FC Barcelona. De Eindhovenaren zouden dat seizoen de UEFA Cup winnen.

Van Nistelrooy erkent dat het een hels karwei gaan worden, maar weigert bij voorbaat met de witte vlag te zwaaien. „Volgens de statistieken is er een wonder nodig en ook zonder de statistieken is dat zo. Je gaat niet in één keer drie goals maken. Je moet zorgen, dat je goed bent en gefocust bent. Het niveau halen, dat we hebben laten zien in de eerste helft tegen Sevilla. Dat is het hoogste niveau, dat we gehaald hebben dit seizoen. Het niveau aantikken noem ik ontwikkeling. Maar het volhouden is de volgende stap”, aldus de PSV-trainer, die hoopt dat zijn team een dusdanige uitgangspositie neer kan zetten, dat het met het stadion erachter een gekke slotfase wordt. „Je moet zorgen dat je op een bepaalde manier aankomt in het laatste uur. Dan kun je nog wat trucs uithalen. Dat heb je in Qatar bijvoorbeeld kunnen zien tegen Argentinië.”

In Spanje werd PSV afgedroogd. Ⓒ ANP/HH

Van Nistelrooy stond woensdag voor het eerst weer voor de groep, nadat hij enkele dagen uit de running was geweest door ziekte. „Ik was een paar dagen ziek thuis en was blij, dat ik de jongens weer kon zien”, aldus de PSV-trainer, die thuis voor de buis zag dat zijn team afgelopen zondag op 2-2 bleef steken tegen FC Utrecht. „Of ik rustig bleef? Eventjes niet, maar het was ook niet zo dat de kaarsen door de kamer vlogen, de ramen eruit vlogen of de tv van de muur ligt. Ik was met mijn familie aan het kijken. Dan leef je daarin mee. Maar helaas. Ik hoop dat het de eerste en meteen ook de laatste keer was dat ik het zo moest beleven.”

Afwezigen en jonkies

Van Nistelrooy kan tegen Sevilla (aanvang 18.45 uur) niet beschikken over Thorgan Hazard, Anwar El Ghazi en Savio, die geblesseerd zijn. Ibrahim Sangaré, die afgelopen zondag tegen FC Utrecht evenals de trainer zelf, afwezig was door ziekte, is weer van de partij. Van Nistelrooy heeft de jonkies Jason van Duiven, Simon Colyn en Jenson Seelt van Jong PSV aan de selectie toegevoegd.

Rekik niet

Bij Sevilla ontbreekt nog altijd oud-PSV’er Karim Rekik. Ook de geschorste Nemanja Gudelj (ex-speler NAC Breda, AZ en Ajax), Erik Lamela, voormalig FC Twente-speler Jesus Manuel Corona, Papu Gomez, Marcao (allen geblesseerd) en de niet ingeschreven Pape Gueye zijn niet van de partij.