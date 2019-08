Knecht Poels uit het niets gedropt voor Vuelta

De Britse topformatie bevestigde het nieuws donderdag, maar maakte geen reden voor de wisseling bekend. In gesprek met Cyclingnews vroeg Elissonde zich zelf af wat er is misgelopen. „Ik was de eerste reserve”, aldus de Fransman.

„Ze belden mij maandag op met het nieuws dat ik in de selectie zat voor de wedstrijd. Daarna maakten ze de selectie bekend. Ik reisde gisteren (woensdag, red.) een hele dag lang. Rond 18.00 uur landde ik, waarna ik een telefoontje kreeg van Fran Millar (CEO van Team INEOS, red). Ze vertelde me dat het haar speet, maar dat er een verandering aan de selectie was doorgevoerd en dat De La Cruz gaat rijden. Ik ben toen maar naar het hotel gegaan, morgen keer ik terug naar huis. Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurd is.”

De 30-jarige De la Cruz begint zaterdag aan zijn zesde Vuelta. In 2016 won hij een etappe en eindigde als zevende in het klassement. Vorig jaar finishte hij als vijftiende. De Spanjaard gaf ook al drie keer op.

De Brit Tao Geoghegan Hart en Wout Poels zijn de kopmannen in de selectie, die verder bestaat uit de Brit Owain Doull, de Colombiaan Sebastian Henao, de Wit-Rus Vasil Kiryienka, de Brit Ian Stannard en de Italiaan Salvatore Puccio.