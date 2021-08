Darter Kyle Anderson (33) overleden: ’Rust in vrede vriend’

Anderson nam gedurende zijn loopbaan zeven keer deel aan het wereldkampioenschap en reikte vier keer tot de laatste 32. In 2018 verloor hij in die ronde van Raymond van Barneveld, een jaar eerder was Vincent van der Voort te sterk. Anderson is een van de negen darters in de geschiedenis van de sport die een 9-darter gooide op het wereldkampioenschap.

In de dartswereld is er verslagen op het nieuws gereageerd. „Een fantastische man”, schrijft Michael van Gerwen op Twitter. „We hebben veel mooie wedstrijden gespeeld en hij was een fantastische speler. Een aanwinst voor Australië en het mondiale darten. Rust in vrede vriend.”

Raymond van Barneveld doet op Instagram zijn verhaal over Anderson. „Wakker geworden met het verschrikkelijke nieuws over mijn goede vriend Kyle Anderson. Het is moeilijk om te geloven dat hij overleden is. Ik ga hem ontzettend missen. Ik ken hem al sinds hij nog jong was. Hij was een aardig en geliefd iemand en we hadden een goede vriendschap. Je zal enorm worden gemist vriend en altijd in onze harten blijven.”

Ook de inmiddels gepensioneerde dartlegende Phil Taylor reageert op social media. „Wat een verschrikkelijk nieuws om mee wakker te worden. Wat een aardige en vriendelijke man. Rust in vrede vriend.”