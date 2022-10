Real Madrid rekent in El Clásico af met Frenkie de Jong en Barça

De Madrilenen openden furieus in het machtige stadion. In de 11e minuut was het al raak: Vinicius Jr. stuitte nog op doelman Marc-André ter Stegen, maar in de rebound knalde wie anders dan Karim Benzema raak: 1-0. En dat een dag voor de uitreiking van de Ballon d’Or, de prijs voor de wereldvoetballer van het jaar. De verwachting is dat de Fransman voor het eerst in zijn loopbaan de award in ontvangt zal mogen nemen.

Toch hadden basisspeler Frenkie de Jong en Robert Lewandowski de gelijkmaker moeten produceren. Eerst gleed de Nederlander net langs de bal, waarna de Poolse spits bij de tweede paal voor open doel de gelijkmaker binnen had moeten glijden. Zijn inzet ging echter verbazingwekkend genoeg over.

Vlak voor rust werd het nog erger voor de ploeg van trainer Xavi. Federico Valverde mocht vanaf 20 meter vrij uithalen en de Uruguayaan schoot knap raak: 2-0. Barcelona was de eerste 45 minuten praktisch machteloos tegenover de Koninklijke.

Benzema dacht in minuut 52 ook zijn tweede treffer te produceren, maar buitenspel zat dat nog in de weg. Rond het uur toonde FC Barcelona wel wat teken van leven, maar tot een goal kwam het niet op dat moment. Ansu Fati knalde in de inmiddels al 78e minuut de bal net naast. Het bleef zodoende 2-0 staan. Minuten daarvoor had Lewandowski nog een penalty geclaimd, maar hij kreeg nul op het rekest bij de arbiter van dienst.

Invaller Ferran Torres maakte zes minuten voor tijd toch de gewenste aansluitingstreffer, na een goede voorbereidende actie van Ansu Fati weer.: 2-1. De goal hing ook wel in de lucht op dat moment. Kon het nog gelijk worden?

Aanvoerder Sergi Roberto leek een goede kans op 2-2 te hebben, maar zijn inzet ging er niet in. In de 90e minuut leek het duel in het slot gegooid te worden. De bal ging na ingrijpen van de VAR op de stip, na een vermeende overtreding op Rodrygo. Hij besloot zelf achter de bal te gaan staan: 3-1.

Ter Stegen zat er nog aan, maar niet voldoende om de bal te stoppen. Het bleek de einduitslag. En dus werd de eerste Clásico van dit seizoen een prooi voor de Madrilenen.

Real heeft nu 25 punten uit negen wedstrijden, 3 punten meer dan Barcelona.