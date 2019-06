Jumbo-Visma oppermachtig in ZLM Tour

De Noor van Jumbo-Visma kwam in Landgraaf bij een ingekorte etappe als eerste over de finish. Mike Teunissen finishte als tweede en blijft leider in de wedstrijd. De Zwitser Mads Schmidt Wurtz kwam als derde over de streep.

De jury besloot de laatste lokale ronde van 10 kilometer te schrappen, omdat er te veel auto’s op het parcours waren en het daarom te gevaarlijk was. De aanval van Grøndahl Jansen bij het binnenrijden van Landgraaf was vervolgens de juiste. Het was voor de Noor de eerste profzege.

Jumbo-Visma heeft met de zege in de proloog van Jos van Emden en twee sprintzeges van Dylan Groenewegen alle etappes gewonnen.