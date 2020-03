Paniek rond blessure Steven Bergwijn voorbarig

Steven Bergwijn

AMSTERDAM - Bondscoach Ronald Koeman zal Steven Bergwijn deze week niet opnemen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands later in de maand tegen de Verenigde Staten en Spanje. Hoewel Tottenham Hotspur-coach José Mourinho voor nogal wat paniek rond Oranje zorgde door te stellen dat de enkelblessure van de spits – opgelopen in de wedstrijd tegen Burnley – hem misschien wel tot na het EK uit de roulatie houdt. „Hij kan een langere periode niet spelen.”