Stunt in Melbourne: titelverdedigster Sofia Kenin ligt eruit

Kenin had vooral moeite met de harde service van de nummer 65 van de wereldranglijst, die de wedstrijd afsloot met haar tiende ace van de wedstrijd. Ze bereikte voor de derde keer in haar carrière de derde ronde in Melbourne.

De Amerikaanse nummer 4 van de wereld won vorig jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbiñe Muguruza in drie sets te verslaan. Het was haar eerste grandslamzege.

Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de plaatsingslijst, bereikte wel de derde ronde. Tegen haar landgenote Daria Gavrilova ging ze goed van start en won vlot de eerste set met 6-1. In de tweede set maakte Barty veel onnodige fouten en liet ze het aankomen op een tiebreak. Die won ze uiteindelijk met 9-7.

Wesley Koolhof boekt zege

Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft zich met zijn Poolse partner Lukasz Kubot verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. Koolhof en Kubot waren in Melbourne met 6-3 6-4 te sterk voor Ariel Behar uit Uruguay en de Ecuadoraan Gonzalo Escobar.

Het is het eerste grandslamtoernooi voor het duo Koolhof/Kubot, dat als vierde geplaatst is. Koolhof vormde vorig jaar een koppel met Nikola Mektic uit Kroatië, maar aan die samenwerking kwam eind vorig jaar een einde.

In de volgende ronde nemen Koolhof en Kubot het mogelijk op tegen Nick Kyrgios, die een duo vormt met zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis. De Australiërs moeten eerst nog de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en Julian Knowle uit Oostenrijk zien te verslaan.

In aanloop naar de Australian Open verloor Koolhof/Kubot op een van de voorbereidingstoernooien in de kwartfinales.