Arne Slot moest ’even bijkomen’ na halve finale Feyenoord

„Ik moest bijkomen om deze wedstrijd goed te kunnen analyseren. Er waren zo veel plotwendingen dat het bijna onmogelijk is te zeggen wat wel of niet verdiend was. Uiteindelijk heb ik wel de indruk dat we verdiend hebben gewonnen.”

Slot concludeerde dat het ook dankzij Marseille een mooie voetbalavond was geworden in De Kuip. „Onze thuiswedstrijden zijn altijd leuk om naar te kijken en aanvallend. Maar om er echt een leuke wedstrijd van te maken, heb je twee teams nodig. En over het algemeen treffen we thuis een andere ploeg die extreem verdedigt en ervoor kiest de lange bal te spelen. Marseille koos extreem voor opbouwen, waar ze op zich goed in zijn. Maar wij zijn weer goed in druk zetten. En in een aantal omschakelmomenten waren zij weer heel gevaarlijk.”

De trainer sprak na de halve finale van een „prima uitgangspositie” waarmee zijn ploeg volgende week naar Marseille afreist. „Uit gaan we ook proberen druk te zetten. Maar met deze fans achter ons, gaf het vanavond wel wat extra. Het plan zal niet compleet afwijken. Je zag nu echter ook de laatste twintig minuten dat we moesten verdedigen en tegenhouden. En dat kunnen we op zich best aardig. Op detailniveau moet een aantal dingen beter.”

„Het fijne van het feit dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, is dat 3-2 ook een goede uitslag is. We hebben gewonnen. Maar de tegenstander heeft veel kwaliteit, dus zullen we volgende week weer heel goed moeten zijn om door te gaan. Maar dat is op dit niveau vrij logisch.”