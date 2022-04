Arne Slot: ‘Nog betere wedstrijd nodig om finale te bereiken’

Voor Feyenoord-trainer Arne Slot is de 3-2 overwinning niet geruststellend en daarom droom hij nog niet van de beker. „We zullen in Frankrijk goed moeten zijn want het kan in Marseille flink stormen. Voor de beker krijg je daarna nog een sterke tegenstander alvorens je winnaar mag noemen.”

De pas op de plaats kwam na een fantastische wedstrijd. Volgens Slot had iedereen genoten in het stadion van een wedstrijd met veel kansen, goed en mooi voetbal. „Voor televisie zal het ook zo zijn geweest met de vele plotwendingen.”

Feyenoord verraste Slot niet omdat zijn spelers eigenlijke iedere wedstrijd in staat zijn geweest om er een gelijke wedstrijd van te maken. „Nu ook tegen zo’n sterke tegenstander als Olympique Marseille, de nummer twee van een grote competitie als de Franse. Dit was in Europa onze beste tegenstander tot dusver en ik denk dat we ze enigszins hebben verrast.”

Slot sprak van de loopacties van de aanvallers en het agressief drukzetten waarmee Olympique Marseille keer op keer in problemen werd gebracht. „Bij de winnende treffer van Cyriel Dessers heb je wat geluk dat ze tekort terugspelen in de opbouw, maar dat dwing je ook af omdat je kiest voor die manier van spelen met vol druk zetten. Ben je op bepaalde momenten iets beter aan de bal dan had er misschien zelfs meer ingezeten dan 3-2. Aan de andere kant stonden zij ook twee keer alleen voor onze keeper. Alleen als Reza (Jahanbakhsh) vlak voor tijd alleen voor de doelman van Marseille opduikt, hoop je op de 4-2.”

Bekijk ook: Feyenoord slaat eerste slag richting finale Conference League

Feyenoord heeft volgens Slot dus minstens een net zo’n goede uitwedstrijd nodig om de halve finale te overleven. „Met deze weerstand moet je op je toppen van je spelen. Als we dezelfde hartstocht en compassie aan de dag leggen dan maken we kans.”