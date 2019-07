Badr Hari plaatst foto: ’Ze zouden bang moeten zijn’

„Ze zouden bang moeten zijn”, plaatst Hari als begeleidende tekst bij de foto, gevolgd door een hashtag met de boodschap dat „ze niet zijn voorbereid.”

Nog dit jaar gaat het gebeuren en staan Hari en Verhoeven voor de tweede keer tegenover elkaar in de ring. Beide kickboksers verschijnen op 21 december in de Gelredome voor de clash waar de vechtsportliefhebber al enkele jaren op zit te wachten. Het gevecht tussen beide zwaargewichten eindigde in december van 2016 in een anti-climax, nadat Hari in de tweede ronde in Oberhausen moest opgeven vanwege een armblessure.

Verhoeven zit momenteel in Amerika en geniet daar vooral ook van zijn gezin, zo laat hij iedereen via sociale media weten. Zo bevindt hij zich op Malibu Beach, waar hij met zijn dochters aan het surfen is.

’Bereid je voor’

Verhoeven is in elk geval klaar voor de rematch. „Bereid je voor, het is zover! We gaan er een feestje van maken.” Met die boodschap kondigde de kickbokskampioen onlangs in Telesport al de nieuwe clash aan. Verhoeven ging toen in een exclusieve video dieper in op het aanstaande gevecht met Hari. Bekijk hieronder het interview.

Het gevecht onder de vlag van Glory zal op 21 december over vijf ronden gaan. Het is nog niet bekend of de wereldtitel de inzet wordt. Verhoeven is negenvoudig Glory-kampioen in het zwaargewicht.

Bekijk ook: Rico versus Badr in Gelredome

Bekijk ook: Badr Hari onthult richting clash met Verhoeven zijn nieuwe trainer