Gestopte Sneijder stelt afscheidswedstrijd weer uit

De 134-voudig international zou afgelopen jaar al zijn voetbalcarrière officieel afsluiten. Het duel had op 3 juni 2020 moeten plaatsvinden, maar werd in verband met de maatregelen tegen het coronavirus uitgesteld naar 9 juni van dit jaar. Ook de tweede poging moet echter worden afgeblazen.

„Met de huidige coronamaatregelen is er geen publiek welkom bij mijn afscheidswedstrijd. Dat wil ik wel graag”, aldus Sneijder. „Daarom heb ik besloten om de ’Wesley Sneijder Legacy Match’ nog een keer uit te stellen.”

Sneijder wil een wedstrijd spelen tussen een ’sterrenelftal’ van Oranje en een team van spelers waarmee hij heeft gevoetbald bij zijn clubs Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray. Bert van Marwijk en José Mourinho zijn de beoogde coaches van beide teams.

De Utrechter speelde op 6 september 2018 tegen Peru zijn laatste interland voor Oranje. Een klein jaar later besloot hij helemaal te stoppen met voetballen, na een lucratief uitstapje naar Qatar bij Al-Gharafa. Sneijder is nu ambassadeur van het EK in Amsterdam. Hij speelt ook de hoofdrol in een reclamespotje van een gokaanbieder voor het EK.