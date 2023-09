LIVE Grote groep met Bauke Mollema krijgt ruimte in lastige Vuelta-rit

De Vuelta is aangekomen bij de achtste etappe. Op voorhand lijkt het een mooie etappe te worden, aangezien de renners in de slotfase over de steile muur Xorret de Cati fietsen. De rit duurt 165 kilometer vanaf Dénia naar Xorret de Cati.

Bauke Mollema. Ⓒ ANP/HH