Hagenes bezorgt Jumbo-Visma derde ritzege in Vierdaagse van Duinkerke

Goud voor handboogschutters in Shanghai

19.36 uur: De Nederlandse handboogschutters hebben bij wereldbekerwedstrijden in Shanghai een gouden medaille gepakt op het onderdeel compound voor landenteams. In de finale was Nederland met 231-229 te sterk voor Mexico.

Na het eerste end stond het 58-58 en halverwege 118-115. Die voorsprong gaf Nederland niet meer uit handen. In het laatste end waren drie negens en drie tienen voldoende voor het goud.

Mike Schloesser, Jay Tjin-A-Djie en Sil Pater kwamen voor Nederland in actie. Zij hadden een ronde eerder gewonnen van Turkije.

Schermer Tulen pakt brons bij wereldbekerwedstrijden in Istanbul

18.47 uur: Schermer Tristan Tulen heeft bij wereldbekerwedstrijden in Istanbul brons veroverd op het onderdeel degen. De Nederlander deed dat door de halve finale te bereiken, hetgeen hem bovendien belangrijke punten voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs opleverde.

In de halve finale verloor de nummer 26 van de wereldranglijst van Alexandre Bardenet. De Fransman, twaalfde van de wereld, won met 15-9.

Tulen won in de eerste ronde van het hoofdtoernooi met 15-13 van de Fransman Alex Fava. Daarna volgde een 15-9-overwinning op Yuval Shalom Freilich uit Israël en een 15-12-overwinning op Paul Allègre uit Frankrijk, waarmee Tulen zich verzekerde van een plaats op het podium.

Van Rouwendaal achtste bij tweede wereldbekerwedstrijd in Italië

18.35 uur: Sharon van Rouwendaal is bij de tweede wereldbekerwedstrijd openwaterzwemmen, op Sardinië, als achtste geëindigd. De wedstrijd werd, net als in het Egyptische Som Bay twee weken geleden, gewonnen door Europees kampioene Leonie Beck. De Duitse tikte aan na 1.56.17. De Nederlandse gaf ruim vijftien seconden op haar toe.

Van Rouwendaal (29), de regerend wereldkampioene en olympisch kampioene van 2016, won wel twee van de drie tussensprints in Golfo Aranci. Van Rouwendaal staat in dat nieuwe aparte klassement van de wereldbeker nog steeds eerste.

„Het is niet het resultaat dat ik wilde. In de race kwam ik op kop en dat ging me redelijk makkelijk af. Ik had lekker de ruimte om goed technisch te zwemmen. Mede hierdoor won ik die sprintpunten”, blikte de zwemster terug.

„Bij het drinken was het nogal een rommeltje. Het was daarna lastig om weer bij de groep terug te komen. Ik lag iedere keer zo rond die zevende, achtste plek. Het is nu even kijken wat het beste is om te doen de volgende keer. Ik ben wel blij met de twee gewonnen tussensprints.”

Derde ritzege Jumbo-Visma in Vierdaagse van Duinkerke

18.35 uur: Per Strand Hagenes heeft Jumbo-Visma de derde ritzege bezorgd in de Vierdaagse van Duinkerke. De negentienjarige Noor bleef in de vijfde etappe van Roubaix naar Cassel medevluchter Romain Grégoire uit Frankrijk voor.

De heuvelachtige rit kende veel aanvallen in de slotfase. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan probeerde Grégoire het. De renner van Groupama-FDJ kreeg Hagenes mee. De jonge Noor van Jumbo-Visma was in de smalle straten naar de finish net iets sneller dan de Fransman en bezorgde zijn ploeg na twee etappezeges van Olav Kooij de derde ritzege. Kooij werd nog achtste, landgenoot Cees Bol zevende.

Grégoire, die eerder de tweede etappe had gewonnen, heeft door de tweede plaats de leiderstrui overgenomen van de Deen Kasper Asgreen. De Fransman heeft dertien seconden voorsprong op Asgreen en zeventien op Kooij. Bol staat vierde op negentien seconden. De Vierdaagse van Duinkerke wordt zondag afgesloten met een rit van Avion naar Duinkerke.

Aanvoerder PEC Zwolle mist huldiging vanwege hersenschudding

11.58 uur: Aanvoerder Bram van Polen mist zaterdagmiddag de huldiging van PEC Zwolle vanwege een blessure. Hij raakte vrijdagavond in de wedstrijd bij Helmond Sport (3-2) geblesseerd aan zijn hoofd. Hij liep daarbij een zware hersenschudding en een breuk in zijn oogkas op.

PEC Zwolle wordt gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Hoewel Van Polen er niet bij kan zijn, had hij nog wel een boodschap voor de fans. „Beste supporters, ik kan er helaas niet bij zijn, maar kom vooral massaal naar het Wezenlandenpark vanmiddag en maak er samen met spelers, staf en medesupporters een fantastisch feest van! Dit hebben we samen met elkaar bewerkstelligd en meer dan verdiend!” aldus Van Polen.

Drie golfers aan de leiding na tweede ronde PGA Championship

10.12 uur: Drie golfers gaan aan de leiding na de tweede ronde van het PGA Championship, de tweede major van het jaar. De Amerikaan Scottie Scheffler, de Noor Viktor Hovland en de Canadees Corey Conners kwamen op Oak Hill uit op 135 slagen (-5).

De drie bleven in de tweede ronde bij elkaar in het spoor. Hovland liet een score van 67 slagen noteren. Scheffler en Conners hadden beiden één slag meer nodig. Achter de drie volgen de Amerikanen Justin Suh en Bryson DeChambeau met 137 slagen. DeChambeau ging aan de leiding na de eerste ronde, die door sommigen vrijdag afgemaakt moest worden.

Het PGA Championship wordt dit jaar gehinderd door slechte weersomstandigheden.