Positieve coronatest: geen WK darts voor Martijn Kleermaker

„Ik ben erg teleurgesteld dat ik deelname aan het WK kan vergeten”, laat Kleermaker weten. „Mijn gezondheid is het belangrijkste. Op dit moment vertoon ik geen symptomen, maar ik vraag iedereen mijn privacy te respecteren tijdens deze moeilijke tijd. Bedankt voor de steun en het begrip.”

Carolissen staat door de walk over van Kleermaker in de tweede ronde. John Payne was als vervanger van Kleermaker aangewezen, maar omdat hij recentelijke met iemand in contact is geweest met een positieve coronatest moet de Engelsman in zelfisolatie.