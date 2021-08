Premium Het beste van De Telegraaf

Louis van Gaal: ’Je moet van voetballers geen misbruik maken om actie te voeren’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Het weer is Louis van Gaal niet goed gezind op de dag van zijn presentatie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Louis van Gaal is terug aan het roer bij Oranje en dat betekent dat de persconferenties weer gelegenheden worden om voor op het puntje van je stoel te gaan zitten. De allereerste persbijeenkomst van de derde periode van de Amsterdammer als bondscoach was weer een klassieker. Met de nodige sneren richting „zijn vrienden van de media”, een gebrek aan ook maar enige vorm van valse bescheidenheid („Wie zou het anders moeten doen?”) en een duidelijk uitgesproken ambitie („Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen worden.”).