PSV kan Real Sociedad niet van zich af schudden

Roger Schmidt had dezelfde elf spelers het veld in gestuurd als die in de basis stonden tijdens het gewonnen competitieduel (0-3) met AZ van afgelopen zondag. Het eerste gevaar kwam van een speler die in Alkmaar niet trefzeker was, Eran Zahavi. Met een geplaatst schot bezorgde de Israëliër Sociedad-doelman Alex Remiro het eerste werk.

Bij de Spanjaarden stond voormalig Willem II’er Alexander Isak in de basis en de Zweed had na een kwartier zomaar de score kunnen openen. Isak kon na een slordige terugspeelbal alleen op Joël Drommel af, maar met een prima sliding voorkwam André Ramalho een Spaanse treffer. Het ging in het eerste kwart van de wedstrijd over en weer en waar Noni Madueke net naast schoot, trof Adnan Januzaj met een ziedend schot de lat boven Drommel.

Bekijk ook: Aanval PSV flink verrijkt voor treffen met Real Sociedad

De openingstreffer kwam er na ruim een half uur via Mario Götze, die goed profiteerde van een door Remiro losgelaten bal na een schot van Madueke. De PSV-fans waren echter nog niet uitgejuicht, of het was alweer gelijk. Een vlot lopende Sociedad-aanval werd via Januzaj verzilverd met de 1-1. Vijf minuten voor rust was de voorsprong van PSV helemaal als sneeuw voor de zon verdwenen, toen Isak een van richting veranderde voorzet precies tussen Ramalho en Drommel binnen gleed.

Klasse

Tien minuten na de thee kwam de formatie van Schmidt weer op gelijke hoogte, via een aanval waar de klasse vanaf droop. Götze speelde zich aan de linkerkant schitterend vrij, waarna de Duitser Cody Gakpo wegstuurde. De Oranje-international zette met een geplaatst schot met zijn linkerbeen de 2-2 op het scorebord.

Bekijk ook: Wisselfilosofie trainer Roger Schmidt betaalt zich uit bij PSV

Met onder meer debutant Carlos Vinicius en Yorbe Vertessen het laatste half uur binnen de lijnen gingen de Eindhovenaren op zoek naar de overwinning, maar die kwam er niet meer. Verdediger Jordan Teze was twee keer dichtbij, maar de rechtsback schoot eerst een rebound naast en kegelde in blessuretijd keihard op de paal. Aan de overkant redde Drommel op zijn beurt een punt voor PSV, nadat Mikel Oyarzabal verzuimde een te korte terugkopbal van Olivier Boscagli af te straffen.

PSV vervolgt de Europese campagne over twee weken met een uitwedstrijd bij Sturm Graz.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Europa League