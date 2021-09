Tegenvaller dreigt voor PSV richting Eredivisie-topper

Mwene viel in de slotfase van de wedstrijd van donderdag tegen Real Sociedad uit. Jordan Teze was zijn vervanger. Die is ook de meest logische vervanger voor de Duitser morgen. Schmidt overweegt ook andere spelers rust te geven of wat eerder dan te doen gebruikelijk naar de kant te halen. ,,In deze zware weken is het een kwestie van verstandig wisselen. Veel spelers hebben bewezen in vorm te zijn. Dus we hebben veel opties”, aldus Schmidt.

Die toonde zich een dag voor de wedstrijd vooral tevreden met de tweede helft die PSV donderdag tegen de Spaanse topclub op de mat legde. Door beter druk te zetten slaagde de Eindhovense club er toen wel in zich te wapenen tegen scherpe Spaanse counters. Die waren PSV in de eerste helft twee keer te machtig geweest.

Toch Feyenoord zal PSV volgens de Duitser opnieuw scherp moeten zijn. Na de zeges op Ajax en AZ is het de laatste scalp die in het rijtje toppers nog rest. ,,Feyenoord is veel meer een eenheid dan het vorige seizoen. De nieuwe trainer en de nieuwe spelers hebben de ploeg een ander karakter gegeven. Ik denk dat Feyenoord er beter door geworden is”, zegt Schmidt, die eraan toevoegde dat de Rotterdammers ook veel actiever zijn bij het balbezit van de tegenstander.